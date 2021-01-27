Молодого российского футболиста зарезали в Омске
Футболиста омского "Иртыша" Егора Дробыша убили в Омске, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
По сведениям источника, трагедия произошла минувшей ночью. 21-летний Дробыш и его 22-летний друг шли из магазина. На одной из улиц у них произошел конфликт с неизвестным мужчиной, который нанес парням несколько ножевых ранений. Дробыш скончался на месте от ран, а его друг находится в реанимации.
Дробыш был одним из лидеров молодежной команды "Иртыша". За основной состав клуба он провел три матча.
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