Молодому английскому форварду стало плохо во время матча

Нападающему "Лидса" Джеку Кларку стал плохо во время матча 31-го тура Чемпионшипа против "Мидлсбро" (1:1), сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист был заменен в перерыве из-за плохого самочувствия и его срочно госпитализировали.

Впрочем, сегодня форвард уже покинул больницу и вскоре приступит к тренировкам.

В нынешнем сезоне 18-летний Кларк провел за "Лидс" 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса.

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