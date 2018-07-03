Молодость против опыта: Англия и Колумбия скрестят мечи в 1/8 финала Чемпионата Мира

Колумбия – Англия

Стадион: "Открытие Арена" (Москва, Россия)

Начало матча: 21:00

Главный арбитр: Марк Гейгер (США)

После того, как тренерский штаб сборной Англии выставил полурезервный состав на матч с Бельгией и команда "трех львов" благополучно проиграла встречу, все сразу заговорили о мудрости такого решения. Мол, теперь подопечным Саутгейта не придется играть с Бразилией и дорога до полуфинала открыта. Да, действительно, если Бразилия и Бельгия пройдут 1/8 финала, то сойдутся друг с другом в четвертьфинале. А вот на Англию выйдет победитель пары Швейцария – Швеция. Всяко легче! Однако, все забывают, что до 1/4 финала еще нужно дойти, ведь сегодня команде Саутгейта играть не с кем-нибудь, а с Колумбией.

Англия до сих пор является темной лошадкой чемпионата или, если угодно, командой, настоящую силу которой определить очень сложно. Сами подумайте: сначала прошлись катком по Тунису, но спасли победу лишь на последних минутах, потом разнесли самую слабую команду турнира в лице Панамы, а на Бельгию вышли в неоптимальном составе и, как было видно, даже не хотели играть.

У "кофейщиков" ситуация немного другая, но нельзя отрицать того факта, что они выдали лишь один действительно сильный матч. Во втором туре колумбийцы обыграли Польшу и за счет этого и поднялись ввысь. В первом туре против Японии свою роль сыграло удаление Карлоса Санчеса на третьей минуте, которое, во многом, и решило исход встречи в пользу Колумбии, ну а Сенегал – это отдельная песня. Подопечные Алиу Сиссе были единственной командой, которая заслуживала первое место в группе, но в итоге проиграли матч и вылетели из Чемпионата Мира из-за большего количества желтых карточек. Стоить повторить: не "кофейщики" выиграли матч, а "львы Теранги" его проиграли! Впрочем, это тема для отдельного материала. Единственный вывод такой: на групповом этапе ни Колумбия, ни Англия не показали свой максимум, а потому к матчу между собой подходят в статусе "загадочных команд".

В течении всей футбольной истории Англия и Колумбия встречались между собой 5 раз и "кофейщикам" эту статистику лучше не вспоминать. Три игры завершились в пользу европейцев, еще в двух была зафиксирована ничья. Одна из битв состоялась в рамках Чемпионата Мира. В 1998 году Англия и Колумбия встречались между собой в последнем туре группового этапа, имея в активе по 3 очка, и решали кто же выйдет в 1/8 финала. По итогам матча Англия одержала убедительную победу 2:0 благодаря голам Даррена Андертона и Дэвида Бекхэма. Теперь, спустя 20 лет, они встретятся уже в плей-офф.

Сложно сказать как именно команды решат сыграть между собой. Даже в проигранном матче против Бельгии сборная Саутгейта особо не уступала в статистических показателях и не играла от строгой обороны.

А вот в Колумбии даже соперников не было, с которыми можно было бы сыграть в оборону, тем более, что в составе есть такие люди, как Куадрадо, Фалькао, Кинтеро и Хамес. При таких раскладах можно было бы ждать суперигру без центра поля, но стадия плей-офф и невероятный уровень ответственности, скорее всего, трансформирует эту вакханалию в осторожную, но динамичную игру на встречных курсах. В любом случае, автобусы не ожидаются! Тем более, что все взоры будут направлены в сторону Харри Кейна, от которого, конечно же, ждут голов. Публика не может дождаться ответа на вопрос: это соперники были слабые или форвард действительно созрел для того, чтобы тащить Англию за собой?

Интересные факты перед противостоянием Англии и Колумбии.

Англия и Колумбия сыграли один очный матч на Чемпионатах Мира. Она состоялся в 1998 году, тогда сборная "трех львов" оказалась сильнее ‒ 2:0.

Колумбия забила пять голов на нынешнем мундиале, три из которых пришлись на удары после стандартов (два угловых и один штрафной).

Сборная Англии еще никогда не проигрывала южноамериканским командам в основное время 1/8 финала Чемпионатов Мира. Единственный раз они вылетели от представителя КОНМЕБОЛ на этой стадии в 1998 году. Тогда Англия в серии послематчевых пенальти уступила Аргентине. Последний матч против южноамериканской команды на стадии 1/8 финала мундиаля сборная "трех львов" провела в 2006 году. Тогда был бит Эквадор – 1:0.

Сборная Англии не выходила в четвертьфинал Чемпионата Мира, начиная с 2006 года. Тогда, благодаря голу Бекхэма, сборная с туманного Альбиона обыграла Эквадор в 1/8 финала и прошла дальше.

Сборная Англии успела забить 8 голов на Чемпионате Мира. Больше сборная "трех львов" забивала только в 1966 году (11 голов). Кстати, тогда англичане взяли кубок чемпионов.

Сборная Англии выигрывала 4 из последних 6 матчей на стадии 1/8 финала Чемпионата Мира. Последний раз ей это сделать не удалось. В 2010 году они проиграли Германии 4:1.

Колумбия забивала в каждом из своих последних восьми матчей на Чемпионатах Мира. Последний раз "кофейщики" не забивали как раз в игре с Англией в 1998 году (2:0).

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман всегда доходил со своими сборными до четвертьфинала мундиалей. В 2006 он сделал это с Аргентиной, а на прошлом Чемпионате Мира вывел в 1/4 Колумбию.

Ориентировочные составы

Колумбия: Оспина – Ариас, Мина, Санчес Д., Мохика – Санчес К., Урибе – Муриэль, Куадрадо, Кинтеро – Фалькао.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр – Триппьер, Алли, Хендерсон, Лингард, Янг – Стерлинг, Кейн.

Прогноз на матч

Перед матчем двух непредсказуемых команд сложно говорить что-то определенное об исходе встречи. Но последние матчи показывают, что сборная "трех львов" играет поуверенней "кофейщиков", а значит, есть все основания предполагать, что молодая и напористая Англия переиграет стареющую не такую перспективную Колумбию. Можно даже предположить, что в матче будет забито около трех голов, которые распределяться между обеими командами. Наиболее вероятный счет встречи – 2:1 в пользу парней Саутгейта.

У букмекеров небольшой перевес имеет сборная Англии. Ее победа оценивается в коэффициент 2,1. Ничья менее вероятна – 3,2. В победу Колумбии верят меньше всего – 4,1.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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