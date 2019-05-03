Молодой боливийский футболист получил страшную травму в матче национального чемпионата
Полузащитник "Роял Пари" Матео Зох получил страшную травму в матче чемпионата Боливии против "Блуминга" (3:2).
Инцидент произошел на 78-й минуте матча при счете 2:2. Игрок "Блуминга" Леонардо Упарука грубейшим образом сфолил на Зохе в центре поля и получил за это красную карточку.
TERRIBLE I En el partido Blooming vs Royal Pari, @MateoZoch, jugador del equipo inmobiliario, fue víctima de una falta durisima por parte de Urapuca pic.twitter.com/us0LcLGB2r— Tigo Sports Bolivia (@TigoSportsBo) 2 мая 2019 г.
Футболиста сразу увезли в больницу, где у него диагностировали переломы голени и малоберцовой кости. Несмотря на ужасную травму, 21-летний Зох пообещал как можно скорее вернуться на поле.
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