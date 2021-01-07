Молодой бразильский футболист внезапно умер во время матча

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Молодой бразильский футболист внезапно умер во время матча

Бразильский футболист португальской "Алверки" Алекс Аполинарио в возрасте 24 лет умер во время матча, сообщает The Sun.

По сведениям издания, смерть наступила в результате внезапной остановки сердца. Алексу стало плохо во время матча третьего дивизиона Португалии с "Униау Алмейрим".

Медики пытались реанимировать футболиста, применив дефибриллятор, но спасти его не удалось.

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