Молодой форвард ЦСКА взял номер Вагнера Лава и Олича



Нападающий ЦСКА Федор Чалов сменил игровой номер с 63-го на девятый, сообщает официальный сайт ЦСКА.

Под этим номером ранее играли такие известные футболисты армейского клуба, как Дмитрий Галямин, Олег Сергеев, Валерий Минько, Марек Холли, Ивица Олич, Вагнер Лав и Ласина Траоре.

В прошлом сезоне 20-летний Чалов провел за ЦСКА 31 матч и забил 7 голов.

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