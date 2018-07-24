Молодой форвард ЦСКА взял номер Вагнера Лава и Олича

Теги цска москвафёдор чалов

Молодой форвард ЦСКА взял номер Вагнера Лава и Олича
Нападающий ЦСКА Федор Чалов сменил игровой номер с 63-го на девятый, сообщает официальный сайт ЦСКА.

Под этим номером ранее играли такие известные футболисты армейского клуба, как Дмитрий Галямин, Олег Сергеев, Валерий Минько, Марек Холли, Ивица Олич, Вагнер Лав и Ласина Траоре.

В прошлом сезоне 20-летний Чалов провел за ЦСКА 31 матч и забил 7 голов.

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