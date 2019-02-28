Молодой форвард "Реала" впервые вызван в сборную Бразилии
Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил список из 23 футболистов, которые вызваны для участия в товарищеских матчах со сборными Панамы (23 марта) и Чехии (26 марта).
Стоит отметить, что впервые в национальную команду получил вызов 18-летний нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.
Полностью состав бразильской сборной выглядит так:
вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Вевертон ("Палмейрас");
защитники: Алекс Сандро ("Ювентус"), Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва (все - ПСЖ), Данило ("Манчестер Сити"), Филипе Луис ("Атлетико"), Эдер Милитао ("Порту"), Миранда ("Интер").
полузащитники: Аллан ("Наполи"), Артур, Филиппе Коутиньо (оба - "Барселона"), Каземиро ("Реал"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Фелипе Андерсон ("Вест Хэм"), Лукас Пакета ("Милан").
нападающие: Эвертон ("Гремио"), Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэль Жезус ("Манчестер Сити"), Ришарлисон ("Эвертон"), Винисиус Жуниор ("Реал").
Напомним, что летом Сборная Бразилии примет участие к Кубке Южной Америки. В групповом турнире бразильцы сыграют с Боливией, Венесуэлой и Перу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19