Молодой форвард "Реала" впервые вызван в сборную Бразилии



Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил список из 23 футболистов, которые вызваны для участия в товарищеских матчах со сборными Панамы (23 марта) и Чехии (26 марта).

Стоит отметить, что впервые в национальную команду получил вызов 18-летний нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

Полностью состав бразильской сборной выглядит так:

вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Вевертон ("Палмейрас");

защитники: Алекс Сандро ("Ювентус"), Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва (все - ПСЖ), Данило ("Манчестер Сити"), Филипе Луис ("Атлетико"), Эдер Милитао ("Порту"), Миранда ("Интер").

полузащитники: Аллан ("Наполи"), Артур, Филиппе Коутиньо (оба - "Барселона"), Каземиро ("Реал"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Фелипе Андерсон ("Вест Хэм"), Лукас Пакета ("Милан").

нападающие: Эвертон ("Гремио"), Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэль Жезус ("Манчестер Сити"), Ришарлисон ("Эвертон"), Винисиус Жуниор ("Реал").

Напомним, что летом Сборная Бразилии примет участие к Кубке Южной Америки. В групповом турнире бразильцы сыграют с Боливией, Венесуэлой и Перу.

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