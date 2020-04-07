Молодой голкипер чешской "Сигмы" Витек станет игроком "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" в скором времени приобретет 16-летнего футболиста чешской "Сигмы" Радека Витека. Об этом сообщает Evening Standard.

Скауты английского клуба следили за игрой молодого футболиста, поэтому предложили игроку стать частью "красных дьяволов". Об этом сообщил спортивный директор "Сигмы".

Напомним, чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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