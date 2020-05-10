Молодой игрок "Аталанты" госптализирован. У него аневризма мозга

Теги аталанта

Молодой игрок "Аталанты" госптализирован. У него аневризма мозга

Молодой хавбек "Аталанты" Андреа Ринальди был госпитализирован. У игрока диагностирована аневризма сосудов мозга, передает Football Italia

По данным источника, футболист находится сейчас в интенсивной терапии, и его состояние оценивается как "очень серьезное".

Ранее в СМИ писали о смерти игрока, однако новости оказались недостоверными.

Полузащитник в текущем сезоне выступал в аренде за клуб серии D "Леньяно". 

А еще: Мама Рабьо определилась с чемпионатом, в котором попытается трудоустроить сына| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент

Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов