Молодой игрок "Аталанты" госптализирован. У него аневризма мозга

Молодой хавбек "Аталанты" Андреа Ринальди был госпитализирован. У игрока диагностирована аневризма сосудов мозга, передает Football Italia

По данным источника, футболист находится сейчас в интенсивной терапии, и его состояние оценивается как "очень серьезное".

Ранее в СМИ писали о смерти игрока, однако новости оказались недостоверными.

Полузащитник в текущем сезоне выступал в аренде за клуб серии D "Леньяно".

А еще: Мама Рабьо определилась с чемпионатом, в котором попытается трудоустроить сына| http://soccernews.ru