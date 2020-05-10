Молодой игрок "Аталанты" госптализирован. У него аневризма мозга
Молодой хавбек "Аталанты" Андреа Ринальди был госпитализирован. У игрока диагностирована аневризма сосудов мозга, передает Football Italia
По данным источника, футболист находится сейчас в интенсивной терапии, и его состояние оценивается как "очень серьезное".
Ранее в СМИ писали о смерти игрока, однако новости оказались недостоверными.
Полузащитник в текущем сезоне выступал в аренде за клуб серии D "Леньяно".
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