Молодой игрок "Барселоны" Фати определился со сборной, за которую будет выступать

Молодой талант "Барселоны" Ансу Фати решил выступать за сборную Испании.

Как сообщает Sport, 16-летний игрок принял предложение защищать цвета испанской команды U-19. Однако выступая на взрослом уровне Фати снова сможет сменить сборную. Отметим, что Фати родился в Гвинее-Бисау.

В этом сезоне Фати дебютировал за первую команду "Барселоны". На его счету один забитый мяч в двух играх.

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