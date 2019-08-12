Молодой игрок "Ростова" забил гол в стиле Роналду и Ибрагимовича



Полузащитник "Ростова" Дмитрий Вебер забил гол ударом через себя в матче молодежного первенства России с "Крыльями Советов" (1:3).

"Игрок нашей молодежки Дима Вебер сегодня вколотил гол в лучших традициях Роналду и Златана!" – сообщается в Instagram "Ростова".

20-летний Вебер является воспитанником команды "Максима-Аксай". Затем выступал за ростовский СКА, а затем перебрался в "Ростов". В нынешнем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве и забил один гол.

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