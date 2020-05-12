Молодой игрок "Уфы" признался, что хочет познакомиться с Путиным

Хавбек "Уфы" Артем Голубев рассказал, с кем бы хотел познакомиться.

"С кем из известных людей хотел бы познакомиться? Хотелось бы познакомиться с нашим президентом - Владимиром Владимировичем Путиным. Если смотреть из уфимских, то очень хотел бы познакомиться с известным певцом Моргенштерном, на мой взгляд, у него хорошая музыка", - передает слова Голубева пресс-служба клуба.

Напомним, чемпионат России на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса. В нынешнем сезона 21-летний Голубев участвовал в 12 матчах, не отметившись результативными действиями.

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