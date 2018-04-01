Молодой игрок "Зенита" дебютировал за клуб раньше Кержакова, Денисова и Аршавина

В матче 24-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:1) за "Зенит" дебютировал защитник Илья Скроботов.

Футболист провел свой первый матч за петербургский клуб в возрасте 17 лет и 269 дней. Младше него в момент дебюта были всего четыре игрока: Евгений Зезин (16 лет 114 дней), Александр Бураков (16 лет 333 дня), Джамалдин Ходжаниязов (17 лет 8 дней), Алексей Гасилин (17 лет 86 дней) и Михаил Трофимов (17 лет 247 дней).

Стоит отметить, что Скроботов раньше дебютировал за "Зенит", чем такие известные игроки, как Александр Кержаков (18 лет 103 дня), Игорь Денисов (в 18 лет 142 дня) и Андрей Аршавин (в 19 лет 76 дней).

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