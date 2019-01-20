Молодой нападающий "Чертаново" Пиняев отправился на стажировку в "МЮ"
Нападающий Сергей Пиняев из академии "Чертаново" поехал на стажировку в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Чемпионат".
Весной 2018 года 14-летний Пиняев уже побывал в "МЮ" и забил 5 мячей в спарринге с итальянским "Бари". В восьми матчах за юношеские сборные России 2003-2004 г. р. игрок забил 7 мячей.
Стажировка игрока в Англии пройдет до 4 февраля.
"Чертаново", набрав 38 очков, занимает 4 место в турнирной таблице ФНЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11