Молодой нападающий "Чертаново" Пиняев отправился на стажировку в "МЮ"

Нападающий Сергей Пиняев из академии "Чертаново" поехал на стажировку в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Чемпионат".

Весной 2018 года 14-летний Пиняев уже побывал в "МЮ" и забил 5 мячей в спарринге с итальянским "Бари". В восьми матчах за юношеские сборные России 2003-2004 г. р. игрок забил 7 мячей.

Стажировка игрока в Англии пройдет до 4 февраля.

"Чертаново", набрав 38 очков, занимает 4 место в турнирной таблице ФНЛ.

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