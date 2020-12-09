Молодой нападающий «Флуминенсе» заинтересовал итальянских грандов

Лидеры итальянской Серии А интересуются 19-летним форвардом "Флуминенсе" Маркосом Паоло, сообщает FCInterNews.

Источник заявляет, что в услугах молодого нападающего заинтересованы "Ювентус" и "Милан", а "Интер" уже ведет переговоры с игроком юношеской сборной Португалии. Контракт форварда заканчивается летом 2021 года и он станет свободным агентом.