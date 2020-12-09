Молодой нападающий «Флуминенсе» заинтересовал итальянских грандов

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Молодой нападающий «Флуминенсе» заинтересовал итальянских грандовЛидеры итальянской Серии А интересуются 19-летним форвардом "Флуминенсе" Маркосом Паоло, сообщает FCInterNews.

Источник заявляет, что в услугах молодого нападающего заинтересованы "Ювентус" и "Милан", а "Интер" уже ведет переговоры с игроком юношеской сборной Португалии. Контракт форварда заканчивается летом 2021 года и он станет свободным агентом.

В этом сезоне в чемпионате Бразилии Маркос Паоло сыграл в 20 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативных паса.

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