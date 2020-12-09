Молодой нападающий «Флуминенсе» заинтересовал итальянских грандов
Лидеры итальянской Серии А интересуются 19-летним форвардом "Флуминенсе" Маркосом Паоло, сообщает FCInterNews.
Источник заявляет, что в услугах молодого нападающего заинтересованы "Ювентус" и "Милан", а "Интер" уже ведет переговоры с игроком юношеской сборной Португалии. Контракт форварда заканчивается летом 2021 года и он станет свободным агентом.
В этом сезоне в чемпионате Бразилии Маркос Паоло сыграл в 20 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативных паса.
Читайте также: "Ювентус", "Милан" и "Атлетико" поборются за хавбека "Лацио" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Кевин-Принс Боатенг назвал лучшего тренера в своей карьере
-
Виейра может возглавить клуб Лиги 1
-
"Зенит" оштрафует Дриусси за слова о недовольстве своей позицией
-
Ибрагимович пропустит матч «Милана» в Лиге Европы
-
Кандидат в президенты "Барсы" Фарре сказал когда Месси подпишет новый контракт
-
Жозе Моуринью поделился мнением о вылете МЮ из Лиги Чемпионов
-
Молодой нападающий «Флуминенсе» заинтересовал итальянских грандов
-
Игроки и судьи наденут одинаковые майки перед матчем "ПСЖ" – "Истанбул"
-
Назван лучший игрок чемпионата Казахстана по версии Transfermarkt
-
Буффон и Месси обменялись футболками после игры
-
Гасперини может покинуть "Аталанту"
-
Влашич не полетел с ЦСКА на последний матч в Лиги Европы
-
Названы самые обсуждаемые клубы в Твиттере
-
В УЕФА отменили красную карточку, показанную тренеру "Истанбула" Вебо
-
Тренер "Истанбула", которого назвали "черным", называл румынских судей "цыганами"
-
Варди подарил сломанный им угловой флаг ЛГБТ-болельщикам "Лестера"
-
Появилась информация о зимних сборах "Спартака"
-
"Бавария" заинтересовалась центральным полузащитником "Барселоны"
-
Стефан Савич поделился мнением о будущем обладателе "Золотого мяча"
-
Добровольский стал подозреваемым в деле о коррупции и договорных матчах
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17