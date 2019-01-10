Молодой российский футболист отметился потрясающим по красоте голом

Теги сергей пиняев

Молодой российский футболист отметился потрясающим по красоте голом

Нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев забил гол рабоной.

Гол форварда опубликовал инстаграм 433, за сутки его просмотрели более трех миллионов человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

That friend without a left foot @fcchertanovo

Публикация от 433 (@433)

14-летний Пиняев ранее уже ездил на стажировку в "Манчестер Юнайтед" и вскоре собирается отправиться в английский топ-клуб вновь.

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