Молодой российский футболист отметился потрясающим по красоте голом

Нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев забил гол рабоной.

Гол форварда опубликовал инстаграм 433, за сутки его просмотрели более трех миллионов человек.

14-летний Пиняев ранее уже ездил на стажировку в "Манчестер Юнайтед" и вскоре собирается отправиться в английский топ-клуб вновь.

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