Молодой талант "Баварии" получил серьезную травму

Теги бавария мюнхенджамал мусиалатравмы

Молодой талант "Баварии" получил серьезную травмуФото: инстаграм Мусиалы/Автор неизвестен

Молодой хавбек мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала получил травму и рискует больше не сыграть в этом году.

Как сообщает официальный сайт немецкого гранда, у 18-летнего полузащитника выявлен перелом пястной кости. Главный тренер "ротен" Юлиан Нагельсманн сказал, что решение о том, сыграет ли футболист в матчах против "Штуттагрта" и "Вольфсбурга", еще не принято. 

Отмечается, что клуб проведет обследование, чтобы определить, потребуется ли хирургической вмешательство.

В нынешней кампании Бундеслиги Мусиала сыграл 14 матчей, в которых забил 3 гола.

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