Молодой талант ЦСКА приступил к тренировкам после травмы



Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня футболист тренировался в общей группе без ограничений на сборе команды в Австрии.

Напомним, что хавбек перенес операцию на мениске и пропустил около трех месяцев.

В минувшем сезоне 21-летний Гордюшенко провел за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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