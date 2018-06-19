Молодой талант ЦСКА приступил к тренировкам после травмы

Теги цска москваастемир гордюшенко

Молодой талант ЦСКА приступил к тренировкам после травмы
Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня футболист тренировался в общей группе без ограничений на сборе команды в Австрии.

Напомним, что хавбек перенес операцию на мениске и пропустил около трех месяцев.

В минувшем сезоне 21-летний Гордюшенко провел за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: ЦСКА не устроило первое предложение "Ювентуса" по Головину. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов