Молодой талант ПСЖ перешел в "Бордо"

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Молодой талант ПСЖ перешел в "Бордо"

Полузащитник ПСЖ Ясин Адли стал игроком "Бордо", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Футболист подписал контракт с аквитанцами до лета 2023 года.

18-летний Адли является воспитанником ПСЖ. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в юношеской Лиге чемпионов, забил один мяч и отдал один голевой пас.

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