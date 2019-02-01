Молодой талант ПСЖ перешел в "Бордо"
Полузащитник ПСЖ Ясин Адли стал игроком "Бордо", сообщает официальный твиттер клуба.
Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Футболист подписал контракт с аквитанцами до лета 2023 года.
18-летний Адли является воспитанником ПСЖ. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в юношеской Лиге чемпионов, забил один мяч и отдал один голевой пас.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Нант
|22
|24
|15
|Анжер
|22
|24
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14