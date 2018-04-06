Молодой украинский вратарь перейдет в итальянский топ-клуб

"Интер" согласовал трансфер вратаря "Зари" Андрея Лунина, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб заплатит за футболиста около шести миллионов евро. На данный момент переход практически завершен. В стане "нерадзурри" рассчитывают, что молодой украинец через несколько лет станет преемником основного голкипера Самира Хандановича. А в ближайшие один-два сезона Лунин будет отдан в аренду.

В этом сезоне 19-летний Лунин провел за "Зарю" 29 матчей матчей и пропустил 41 мяч.

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