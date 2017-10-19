Молодой вратарь "Бенфики": "Гол Рэшфорда не повлияет на меня"



Вратарь "Бенфики" Миле Свилар прокомментировал свою ошибку после удара Маркуса Рэшфорда в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

"Я мог сыграть и лучше. Но я не позвоню голу Рэшфорда повлиять на меня. Это всего лишь один матч. В будущем я буду действовать лучше. Этот результат я считаю неудовлетворительным, так как мы хотели помочь порадовать своих болельщиков", - приводит слова Свилара O Jogo.

Напомним, что 18-летний Свилар стал самым молодым голкипером в истории Лиги Чемпионов, выйдя на поле в возрасте 18 лет и 52 дней.

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