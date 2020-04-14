Молодой защитник "Атлетико" Рикельме может продолжить карьеру в "Реале"

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Молодой защитник "Атлетико" Рикельме может продолжить карьеру в "Реале"

Несколько европейских клубов интересуются защитником "Атлетико" Родриго Рикельме. Об этом сообщает AS.

По данным источника, в 20-летнем футболисте заинтересован "Аякс" и "Реал". Контракт футболиста с матрасниками рассчитан до лета 2020 года. Таким образом, игрок может бесплатно перейти в один из топ-клубов.

За молодым защитником также следят "Валенсия", "Бетис", ПСВ и "Рейнджер".

На данный момент футболист выступает за вторую команду клуба.

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