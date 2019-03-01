Молодой защитник "Аякса" перейдет в топ-клуб Франции

Защитник "Аякса" Митчел Баккер в летнее трансферное окно перейдет в стан французской команды. Об этом сообщает RMC.

По данным источника, 18-летний голландец перейдет в ПСЖ на правах свободного агента. Трансферная стоимость футболиста - 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 21 встрече и отметился 3 ассистами. во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.

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