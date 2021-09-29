Молодой защитник "Барселоны" перенес операцию

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Молодой защитник "Барселоны" перенес операциюФото: инстаграм Бальде/Автор неизвестен

Травма молодого защитника "Барселоны" Алехандро Бальде становится все хуже и больше, чем просто боль в пояснице, сообщает журналист Хави Мигель.

По информации источника, на этой неделе игроку сделали операцию, чтобы избавиться от дискомфорта в спине.

Отмечается, что Бальде должен был вернуться через две недели после травмы, но теперь врачи надеются на возвращение после перерыва на матчи сборных.

Напомним, что Бальде дебютировал в первой команде каталонцев в матче с "Баварией" (0:3), а также вышел на поле в стартовом составе в игре с "Гранадой", однако был заменен из-за боли в спине.

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