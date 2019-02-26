Молодой защитник "Фламенго" может перейти в "Ювентус"

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Молодой защитник "Фламенго" может перейти в "Ювентус"

Игрок "Фламенго" Уэсли встречался с руководством туринского клуба. Об этом сообщает Yahoo! Esportes.

По данным издания, футболист устно договорился с "Ювенусом" о возможном переходе в итальянский клуб.

Соглашение Уэсли с бразильским клубом рассчитан до весны 2019 года. После этого он станет свободным агентом и сможет бесплатно перейти в туринский клуб.

"Фламенго" предлагал игроку продлить контракт, однако тот отказался из-за чего долгое время не играл в основе.

В чемпионате Бразилии "Фламенго" располагается на 2 строчке турнирной таблицы, имея в активе 72 балла. 

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