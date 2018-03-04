Молодой защитник "Фулхэма" привлек к себе внимание "Манчестер Сити"

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Молодой защитник "Фулхэма" привлек к себе внимание "Манчестер Сити"

Защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает Eurosport, "горожане" попытаются заполучить 17-летнего игрока в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Сессеньон провел 37 матчей, забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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