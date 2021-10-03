Молодой защитник "Урала" вызван в сборную России

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Молодой защитник "Урала" вызван в сборную России

Фото: инстаграм "Урала"/Автор неизвестен

Защитник екатеринбургского "Урала" Арсен Адамов вызван в сборную России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

"В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова. Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним", — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В октябре сборная России проведет матчи отборочного турнира чемпионата мира со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября).

21-летний Адамов выступает за "Урал" с января 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей.

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