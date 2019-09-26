Молодые бразильцы Зидана прибили "Осасуну", а Йович четко показал, что до Бензема он не дорос: разбираем матч 6 тура Ла Лиги

"Реал" тяжело входит в сезон: разгром от ПСЖ в Лиге Чемпионов, невнятная игра в чемпионате, которая приводила к потере очков. Впрочем, у конкурентов ситуация не лучше, потому мадридцы идут среди лидеров Примеры. На поединок с "Осасуной" Зинедин Зидан провел тотальную ротацию – из основы со старта появились Кроос, Каземиро и Рамос, а Ареоля дебютировал в воротах "Реала". "Осасуна" не выглядела "сладкой булочкой", ведь не проигрывала в этом сезоне и расписала ничью с "Барселоной". На старте встречи "Реал" позволил "Осасуне" организовать несколько атак в собственных владениях, но даже до удара дело не дошло. Назойливого Брандона удавалось останавливать на безопасном расстоянии от ворот. Ближе к середине тайма "сливочные" полностью перешли с мячом на чужую половину. Одриосола прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную. Навас не сориентировался и пробил в упор по своим воротам – хорошую реакцию продемонстрировал голкипер Рубен. Йович на добивании расстреливал почти пустые ворота, однако послал мяч над перекладиной. Через минуту Кроос издалека разрядил пушку – сфера пролетела в сантиметре от правой стойки.

На 36-й минуте "Реал" открыл счет усилиями Винисиуса. Кроос подхватил мяч в центре и отпасовал на бразильца, а тот из-за пределов штрафной ювелирным ударом поразил дальнюю "девятку". Винисиусу немного помог рикошет, поэтому вратарь не имел шансов спасти "Осасуну". Вскоре Йович выстрелил над перекладиной, а затем они с Винисиусом создали и не реализовали еще один шанс. Моменты "Осасуны" как в конце первого тайма, так и на старте второго разбивались об организованную оборону мадридцев. Рамос и партнеры допускали ошибки, однако грамотно исправляли их. Гости старались и что-то создавали, но голевыми эти эпизоды не назовешь. Кардона проиграл выход один на один ареолы, дальний удар Мериды пролетел мимо цели. Зато "Реал" имел шанс удваивать преимущество, когда Васкес и Йович дважды подряд вдвоем выбегали на Рубена. В обоих эпизодах Лукас удачно играл в отборе на чужой половине, разгонял контру и выкатывал на серба. Сначала Йович не попал в пустые ворота, а затем, когда мяч оказался в сетке, VAR зафиксировал микроскопический офсайд у Луки и заставил главного арбитра отменить гол. Гости откровенно "отскочили".

Винисиус включал эффектный дриблинг на левом фланге. В итоге это привело к шансу Вальверде – уругваец с линии штрафной выстрелил мимо денег. Это были последние действия Винисиуса в поединке, его заменил еще младший талант (хотя хочется сказать "брат") – Родриго. 18-летний бразилец дебютировал в официальных матчах за "Реал", а через минуту после этого забил красивый гол. Родриго, получив диагональ от Каземиро, примерно укротил мяч на левой бровке, сместился в центр, проскочил мимо Кастельяно в штрафную и легко переиграл голкипера. Реал закрепил преимущество и закрыл вопрос о победителе встречи. Родриго даже мог оформить дубль, однако не успел на дальнюю штангу после подачи углового. Финальный свисток зафиксировал победу "Реала" со счетом 2:0. Мадрид набрал 14 очков и возглавил турнирную таблицу Примеры. В субботу "сливочных" ожидает дерби с "Атлетико", который занимает второе место в чемпионате, имея на 1 балл меньше. Кстати, "Реал" и "Атлетико" встретятся в статусе первой и второй команды чемпионата впервые с 1992 года.

Зидан прибегнул к ротации – получилось неплохо!

Основа "Реала" отдыхала перед ответственным субботним дерби с "Атлетико", а против "Осасуны" шанс получил фактически второй состав. В компании нескольких лидеров мадридский резерв проявил себя вполне прилично. На качественной игре Крооса и Каземиро акцентировать внимание не будем. Несколько слов о других. Винисиус забил прекрасный гол и принял участие в еще нескольких хороших атаках. Этот гол стал первым для Жуниора с февраля. Парень аж прослезился! Он уверенно брал игру на себя, осуществив 14 попыток дриблинга – рекорд в этом сезоне Ла Лиги. Милитао признали лучшим игроком матча. Да, пожалуй, это преувеличение, но бразильский центрбэк не дал поводов себя критиковать. Он выиграл 8 из 9 дуэлей, дважды удачно сыграл в подкате, 4 раза вынес мяч из опасной зоны. "Осасуна" не нанесла ни одного удара в створ ворот "Реала", а Милитао поработал над этим. К Йовичу есть претензии относительно плохой реализации. В Бундеслиге он заработал себе славу бомбардира-хищника, однако в Испании все складывается не так приятно. Серб имел предостаточно шансов, чтобы поразить ворота "Осасуны", но бездарно их потерял. А когда реализовал, не сумел избежать офсайда. Лука стоит похвалить за работу в оттяжке, подыгрывание партнерам и умение выйти на ударную позицию, но нужна реализация. С голом можно было бы оценивать его футбол иначе. Если говорить непосредственно о структуре игры "Реала", к Зидану есть вопросы. Опять старая картина: навесы от Васкеса, диагонали из центра на фланги, дальние удары. Впрочем, здесь играла не основа, поэтому придраться все же не стоит.

Возможно, кучу денег на новичков выкинули не зря!

Родриго забил через 95 секунд после своего дебюта в Ла Лиге. Это абсолютный рекорд для игроков "Реала", сообщает Mister Chip. 18-летний бразилец превзошел Дэвида Бекхэма, которому понадобилось 124 секунды с момента первого выхода на поле в испанском чемпионате, чтобы отличиться забитым мячом за Мадрид. Родриго сразу показал высокий класс, технику и уверенность. Альфонсу Ареоля трудно было себя проявить, потому "Осасуна" мало била по воротам и вообще не попадала в створ. Француз нашел способ привлечь внимание публики – он дважды эффектно сыграл на выходах, забрав второй этаж. В одном из эпизодов он сделал это одной рукой, болельщики на Сантьяго Бернабеу оценили. А еще Ареоля выиграл выход один на один и несколько раз гордо показывал партнерам, что в воротах все спокойно. Единственный негатив – мелкое повреждение ноги, однако он доиграл матч до конца, поэтому там вряд ли что-то серьезное.