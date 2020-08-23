Молодые испанские таланты массово мигрируют в другие чемпионаты: почему Ла Лига не способна удерживать своих воспитанников?

Примера снова теряет "национальный продукт", и это превращается в большую проблему. Пока Хавьер Тебас рассказывает о сильнейшей лиге мира, талантливая испанский молодежь все чаще выбирает зарубежное направление, получая там больше возможностей для личностного роста. "Манчестер Сити", "Боруссия" Дортмунд, "Бавария", ПСЖ или "Ювентус" обещают быстрый переход на взрослый уровень и лучшие условия контракта. Ферран Торрес, который недавно улетел из "Валенсии" в "Манчестер Сити" – показательный случай. Похожий путь проделал не один игрок "Красной Фурии".

Родриго и Эрик Гарсия также присоединились к Гвардиоле

Феррану не придется скучать в раздевалке "горожан". Чуть раньше сюда переехали еще двое талантливых испанцев, которые помогут с адаптацией и бытом. Вокруг "нового Бускетса" – Родриго, или просто Родри – собирались строить проект Симеоне, но тот неожиданно упаковал чемоданы после нескольких телефонных звонков Гвардиолы. Несмотря на то, что "Атлетико" заработал 80 млн евро, а Томас стал играть значительно сильнее, "матрасники" получили болезненного пощечину, потеряв определяющего футболиста середины поля. 19-летний Эрик Гарсия перебрался из структуры "Барселоны". Его семье предложили королевские условия. В конце концов он начал привлекаться к основе "Ман Сити", чего не хотели обещать на "Камп Ноу". Сейчас Бартомеу пытается вернуть ''блудного сына'' домой. Куман уже заговорил о том, что этот футболист ему нужен.

Кэпа, Себальос и Форналс выбрали Лондон

Британская столица привлекла сразу нескольких молодых испанцев. Кэпа Аррисабалага отказался продлевать контракт с "Атлетиком" и принял предложение лондонского "Челси". Один из самых перспективных киперов Испании, которого зимой 2018-го "забраковал" Зизу, достался "пенсионерам" за 80 млн евро – это рекордный трансфер вратаря в истории. Талантливый баск покинул Примеру, когда ему было 23, но пока не сложилось выйти на новый уровень. Вопиющие ошибки, непростой характер и недоверие Лэмпарда рискуют похоронить карьеру испанца на "Стэмфорд Бридж". Вполне вероятно, что с ним попрощаются этим летом. Данни Себальос добровольно-принудительно покидал Мадрид, но также остановился на английской Премьер-лиге. Имея предложения от целого ряда зарубежных клубов, молодой плеймейкер решил, что лучше ему подойдет "испанский стиль" "Арсенала". И дружба с Бельерином сделала свое дело. Воспитанник "Бетиса" играл нестабильно и до сих пор не убедил Зидана, поэтому королевский клуб рассматривает вариант с полноценным трансфером. Тот же "Арсенал" и "Манчестер Сити" – главные претенденты на 23-летнего хавбека. Себальос – не единственный участник триумфального для Испании чемпионата Европы U-21, который оказался в Лондоне. Один из лидеров той команды Пабло Форналс подписал 5-летний контракт с "Вест Хэмом", хотя находился на радаре обоих испанских грандов. Его дебютный сезон Мойесом (а до этого Пеллегрини) и компанией едва не завершился большим фиаско – "молоты" еле спаслись от вылета после карантина. Форналс считается железным игроком основы, проведя 39 матчей во всех турнирах.

Фабиан Руис с итальянским десантом

22-летний кантерано "Бетиса" – уникальный случай. Он сознательно отказывал "классическим врагам" для перехода в более скромный по европейским меркам "Наполи". Юного полузащитника лично убеждал тогдашний наставник "голубых" Карло Анчелотти. Веские аргументы последнего заставили Де Лаурентиса раскошелиться на 30 миллионов. Ни "Реал", ни "Барселона" столько платить не собирались, тем более не обещали регулярной практики. Постепенно Фабиан стал звездой Серии "А", а сейчас его трансферная стоимость достигает 50-ти млн евро. "Рома" пригласила сразу трех испанских игроков перед стартом нынешнего сезона. Пауло Фонсека, в частности, "подобрал" обиженного на "Барселону" Карлеса Переса. Воспитанник Ла Масии, который провел несколько хороших матчей за первую команду "блаугранас", был выставлен президентом на трансфер, чтобы залатать дыры в бюджете. 22-летний вингер считает, что родной клуб обошелся с ним невежливо, мол времени раскрыться было мало. Под руководством бывшего тренера донецкого "Шахтера" Карлес провел 13 матчей – на 5 больше, чем Гонсало Вильяр, которого ранее называли легкими "Эльче". Пау Лопес, третий вратарь сборной Испании при Луисе Энрике, не имел никаких проблем с адаптацией в "вечном городе". Безапелляционно первый номер "волков" легко променял "Бетис" на "Рому" и выдал неплохую кампанию – 41 матч, 53 пропущенных мячей. Говорят, что Лучо снова планирует пригласить его в лагерь "Ла Рохи".

Ольмо и Мартинес присоединились к "РБ Лейпцигу"

Эмиграция в "Германию" в поисках работы стала распространенным явлением среди молодых испанцев, и футболисты здесь – не исключение. "РБ Лейпциг" усилился двумя талантливым игроками с Пиренейского полуострова. Данни Ольмо начал отрабатывать инвестиции от "быков" 3 голами и 1 ассистом в Бундеслиге. Воспитанник каталонского клуба долго запрягал, но в итоге раскрылся у гениального Нагельсманна. 22-летний экс-хавбек загребского "Динамо" проводил переговоры с "Барсой" и "Атлетико", впрочем, немецкий специалист выглядел убедительнее. Аналогичный выбор сделал одаренный валенсийский кипер Хосеп Мартинес, который перебрался в третью команду Германии по итогам прошлого сезона из "Лас-Пальмас". Ему придется конкурировать с опытным Петером Гулачи, правда это больше ставка на будущее. Трансфер Мартинеса обошелся Лейпцигу в 2,5 млн евро. За ним охотились по меньшей мере десять клубов Ла Лиги, однако личные условия в Испании оказались худшими.