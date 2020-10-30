Молодым голкипером "Шахтера" Трубиным интересуются два топ-клуба АПЛ

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Молодым голкипером "Шахтера" Трубиным интересуются два топ-клуба АПЛ

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Corriere dello Sport.

По данным источника, в 19-летнем футболисте заинтересован "Арсенал" и "Челси" . Отметим, в этом сезоне вратарь дебютировал в Лиге Чемпионов.

"Шахтер" готов расстаться с молодым футболистов за 25 миллионов евро.

В текущем розыгрыше УПЛ Трубин провел 5 матчей, в которых пропустил 6 мячей.

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