Молодым игроком "Брешии" интересуются два топ-клуба

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Молодым игроком "Брешии" интересуются два топ-клуба

Президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что игроком его команды Сандро Тонали интересуются "Рома" и "Ливерпуль". Об этом сообщает Football Italia.

"Да, "Рома" интересовалась Тонали. Я уже общался по поводу него со спортивным директором римского клуба. "Ливерпуль" также спрашивал о футболисте", - сказал Челлино.

Тонали называют "новым Андреа Пирло". В текущем сезоне он участвовал в 18 матчах Серии "Б", в которых забил 1 гол и сделал 5 ассистов. автором одного забитого мяча, а также отдал пять результативных передач.

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