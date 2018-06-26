Момент истины для "альбиселесте": Аргентина сразится с Нигерией за путевку в плей-офф

Нигерия – Аргентина

Стадион: "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, Россия)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Одна из главных сенсаций чемпионата мира в России может случиться в группе "D". Интрига сейчас в квартете закручена таким образом, что один из фаворитов мундиаля сборная Аргентины рискует отправиться домой уже по итогам группового этапа. В тоже время у команды Хорхе Сампаоли есть отличная возможность исправить ситуацию. Для этого "альбиселесте" нужно просто победить сборную Нигерии, которую в предстоящем поединке вполне может устроить и ничья.

"Суперорлы" не столь удачно стартовали на нынешнем мировом форуме. Свой первый матч нигерийцы заслужено проиграли сборной Хорватии со счетом 0:2 и были сразу зачислены в число главных аутсайдеров чемпионата. То, что это не так, показал второй поединок подопечных Гернота Рора. В матче с Исландией африканцы грамотно сыграли в обороне и использовали свои возможности на контратаках. Дубль в этом матче записал на свой счет нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. В итоге победа над исландцами со счетом 2:0 подарила сборной Нигерии шанс на выход в следующий круг.

Чтобы выйти из группы, нигерийцам необходимо обыграть Аргентину или сыграть вничью, но тогда Исландия не должна выиграть у Хорватии. Ничья устроит "Суперорлов" и в том случае, если Исландия победит Хорватию с разницей не более чем в два мяча. Отметим, что сборная Нигерии в своей истории дважды не выходила из группы (2002, 2010), а также трижды принимала участие в 1/8 финала (1994, 1998, 2014).

Сборная Аргентины на нынешнем мундиале откровенно разочаровывает, как и ее лидер и один из лучших футболистов всех времен – Лионель Месси. В первом поединке с Исландией звездное нападение "альбиселесте" не знало, что им делать с тремя линиями обороны соперника. Вскрыть ее один раз все же удалось, но ответ последовал очень быстро – Исландия реализовала свой момент и создала еще несколько. Во втором тайме Лионель Месси не реализовал пенальти, да и партнеры откровенно запороли несколько голевых моментов. Матч закончился ничьей 1:1, и сборная Исландии многим понравилась больше.

Во втором матче группы Аргентина и вовсе уступила. Первый тайм с Хорватией проходил в равной борьбе, но во втором голкипер "альбиселесте" Вилли Кабальеро допустил ошибку, которая стала голевой. После этого игра команды Хорхе Сампаоли рассыпалась, а "клетчатые" забили еще дважды. В интервью после матча главный тренер сборной Аргентины признался, что ошибся и с планом на игру, и с выбором основного состава.

На данный момент аргентинцы проводят один из самых неудачных мундиалей в своей истории. В последний раз "альбиселесте" проигрывала на групповом этапе с крупным счетом в 1958 году (разгром 1:6 от Чехословакии). После того фиаско аргентинцы не проигрывали крупно в групповых раундах на 13 чемпионатах мира. Аргентина на мундиале в России уже побила антирекорд – впервые за 44 года аргентинцы после двух сыгранных туров не выиграли ни одного матча. В последний раз подобный сценарий был в 1974 году, тогда первые два матча в групповом раунде аргентинцы проиграли Польше и Италии, а потом обыграли Гаити и вышли из группы.

Что интересно, сборные Аргентины и Нигерии четыре раза пересекались в финальных стадиях чемпионатов мира (1994, 2002, 2010 и 2014). Южноамериканцам всегда удавалось выиграть, но все четыре победы были с разницей в один мяч – дважды по 1:0, а также 2:1 и 3:2.

Интересные факты противостояния сборных Нигерии и Аргентины:

Аргентина и Нигерия в пятый раз сыграют между собой в финальных стадиях чемпионатов мира. Абсолютное преимущество на стороне "альбиселесте" – 4 победы в 4 матчах

"Суперорлы" дважды побеждали аргентинцев в товарищеских встречах

В последних семи матчах сборная Нигерии побеждала лишь однажды

В четырех последних очных матчах соперников забивалось четыре и больше голов за игру

Сборная Аргентины лишь раз в 8 встречах не смогла забить нигерийцам (в 1995 году в рамках Кубка Конфедераций – 0:0)

Ориентировочные составы на игру:

Нигерия: Узохо – Балогун, Троост-Эконг, Омеруо, Идову, Этебо, Микел, Ндиди, Мозес, Мусса, Ихеаначо.

Аргентина: Армани – Сальвио, Меркадо, Отаменди, Тальяфико, Маскерано, Банега, Перес, Ди Мария, Месси, Игуаин.

Прогноз на матч Нигерия – Аргентина:

Сборная Аргентины просто обязана использовать свой шанс побороться за плей-офф. Команде Сампаоли нужна только победа в мачте против нигерийцев и потеря очков Исландии в поединке с хорватами. Расклад не самый оптимистичный, но и за такой "альбиселесте" должны быть благодарны судьбе и Ахмеду Мусе, который своими голами отобрал у Исландии очки. Нигерия также претендует на выход из группы, но в своем нынешнем состоянии африканцам будет не просто доставить проблемы даже кризисной Аргентине.

Букмекеры отдают предпочтение сборной Аргентины, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.50 баллов, в то же время успех нигерийцев оценивается в пределах 6.50 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 4.30 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru