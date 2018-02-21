Момент истины для армейцев: ЦСКА принимает "Црвену Звезду"

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Момент истины для армейцев: ЦСКА принимает "Црвену Звезду"

ЦСКА  –  "Црвена Звезда"

Стадион: "ВЭБ Арена" (Москва)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Павел Рачковски (Варшава, Польша)

Первый участник 1/8 финала Лиги Европы определится в среду вечером на стадионе "ВЭБ Арена", где встретятся ЦСКА и "Црвена Звезда". Первый матч этих команд состоялся в Белграде неделей ранее и завершился безголевой ничьей. В ответной игре статус фаворита на стороне армейцев – все-таки подопечные Гончаренко в текущем сезоне обыгрывали куда более серьезных соперников, да и уровень московской команды, в целом, определенно выше.

После нулевой ничьей в Сербии армейцы провели товарищескую встречу против датского "Эсбьерга", которая завершилась точно таким же результатом. Виктор Гончаренко задействовал основных футболистов на 45 минут, дав себя проявить и ближайшим резервистам. Главная проблема ЦСКА на ответный матч – отсутствие Александра Головина по причине перебора желтых карточек. Также встречу с "Црвеной Звездой" пропустят Георгий Щенников и Алексей Березуцкий.

Но в московской команде, есть такой игрок, как Понтус Вернблум, который может заткнуть брешь практически на любой позиции. Много будет зависеть от формы нападающих ЦСКА – Мусы и Витиньо. Первый из них просто провалил матч в Сербии, однако болельщики команды все еще верят в Ахмеда верят и практически единогласно поддерживают его.

В том, насколько опасны могут быть сербы, ЦСКА убедился в игре на "Райко Митич" – армейцам еще повезло, что подопечные Милоевича не воспользовались ошибками их обороны. После поединка ЛЕ футболисты "Црвены Звезды" успели сыграть в чемпионате всего один поединок – нулевая ничья против "Явора". В целом же, команда уверенно лидирует во внутреннем первенстве, пропустив в 23 турах всего 8 голов и опережая ближайшего преследователя на 9 очков. Все-таки очень непросто будет армейцам взломать оборону "Црвены Звезды", которая проиграла лишь 1 из 7 последних выездных поединков Лиги Европы.

Интересные факты противостояния ЦСКА и "Црвены Звезды":

В 7 последних матчах Лиги Европы с участием "Црвены Звезды" было забито не более 2 голов.

В выездных встречах текущего розыгрыша турнира сербы не пропустили ни одного гола.

В трех последних домашних матчах Лиги Европы ЦСКА не одержал ни одной победы.

Ориентировочные составы на игру:

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Василий Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Фернандес, Дзагоев, Натхо, Кучаев, Муса, Витиньо. 

Црвена Звезда: Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Йовичич, Дональд, Бен-Набуан, Крстичич, Радонич, Пешич.

Прогноз на матч ЦСКА – "Црвена Звезда":

Гончаренко признал, что его команда будет вынуждена идти в атаку, хотя забывать о своих воротах армейцы также не станут. Игра ожидается очень осторожная, однако один забитый мяч определенно может ее раскрыть. В нынешнем сезоне обе дружины предпочитают действовать от обороны, поэтому первый гол любой из команд может стать определяющим.

На победу ЦСКА букмекеры предлагают коэффициент 1,76, на ничейный исход – 3,64, на успех "Црвены Звезды" – 5,90.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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