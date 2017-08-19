Момент истины для Карреры: "Спартак" встретится с "Локомотивом"

"Спартак" – "Локомотив"

Стадион: "Открытие"

Начало матча: 17:30

Арбитр: Алексей Еськов

В центральном матче 7 тура РФПЛ встретятся "Спартак" и "Локомотив". "Железнодорожники" прекрасно начали сезон, если брать во внимание только результат. Команда Семина выиграла четыре игры подряд, однако только в матче с ЦСКА "Локомотив" показал футбол высокого качества и выиграл уверенно. Остальные три игры были против аутсайдеров, к тому же красно-зеленые играли дома. "Анжи", "СКА-Хабаровск" и "Арсенал" были обыграны с минимальным счётом, в двух играх победный гол был забит в последние 15 минут. Такого рода соперников клуб уровня "Локомотива" должен обыгрывать увереннее. Затем последовала ничья в Казани, москвичи также спаслись только на последних минутах, ничего не показав в атаке за 90 минут. Наконец игра с "Тосно" расставила все по своим местам. "Локомотив" проиграл аутсайдеру 0:2, и позиции клуба в лидирующей группе пошатнулись. Теперь же "железнодорожников" ждут игры с более серьезными соперниками, которые проверят команду Семина на прочность.

"Спартак" был опозорен в Санкт-Петербурге, затем упустил победу в принципиальнейшем матче с ЦСКА, сейчас команда занимает лишь девятое место. Позиция для "Спартака" последних лет в общем привычная, однако теперь команда выступает в ином статусе, чемпиону не пристало находиться в середине турнирной таблице.

Эффекта второго года Массимо Каррера не избежал, он зарядил "Спартак" своей энергией, дал необходимый толчок, команда шла вперед, вырывала победы на последних минутах, проявляла характер. Также нельзя не отметить и спад конкурентов. В текущем небольшой кризис настиг и "Спартак". Эмоционально команда не была готова к сезону, не лучшим образом "красно-белые" готовы и физически. В прошлом сезоне "Спартак" в некоторых матчах хоть и действовал достаточно прагматично, выигрывая 1:0, однако, на удержание счета не играл. Теперь же команда Карреры сдает в конце матча. За несколько минут упущена победа в игре с ЦСКА, также спартаковцы позволили спасти игру футболистам "Динамо".

Матч против "Локомотива" очень важен для "Спартака", проигрывать еще одно дерби нельзя. Да и не в дерби дело, красно-белые отстают от "Зенита" уже на восемь очков, а от третьего места – на пять. Его как раз и занимает "Локомотив", разрыв может увеличиться, и догнать конкурентов будет очень сложно, ведь впереди у "Спартака" Лига чемпионов, которая отнимет немало сил.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 59 матчей: 26 побед у "Спаратака", 20 – у "Локомотива", 16 раз была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Спартак" выиграл у "Локомотива" на своем поле 1:0, а в гостях сыграл 1:1.

"Локомотив" последний раз выигрывал у "Спартака" 18 октября 2015 года.

Ориентировочные составы:

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич, Самедов, Глушаков, Промес, Адриано.

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Денисов, Тарасов, Миранчук, Фернандеш, Корян, Миранчук.

Прогноз на матч:

"Спартак" является фаворитом матча, у команды Карреры меньше проблем с составом, к тому же она играет дома. "Локомотив" пока так и не решил проблему в атаке. Без Ари "железнодорожникам" приходится очень сложно.

Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 1.90, на "Локомотив" – 4.40, на ничью – 3.40.

Вячеслав Горбачев

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