"Монако" – "Амьен" - 0:0, "Страсбур" – "Ницца" - 1:1 (обзоры)

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"Монако" – "Амьен" - 0:0, "Страсбур" – "Ницца" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 35-го тура французской Лиги 1.

"Монако" – "Амьен" - 0:0 

"Страсбур" – "Ницца" - 1:1

Не пропустите: "Монако" и "Ницца" теряют очки в 35-м туре чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 34 90
2 Лион 35 72
3 Монако 35 71
4 Марсель 34 69
5 Сент-Этьен 35 52
6 Ницца 35 51
7 Ренн 34 48
8 Монпелье 35 46
9 Бордо 35 46
10 Нант 35 46
11 Генгам 34 45
12 Дижон 35 42
13 Амьен 35 41
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 35 37
16 Страсбур 35 35
17 Тулуза 34 34
18 Труа 35 32
19 Лилль 35 32
20 Метц 35 26
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