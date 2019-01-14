"Монако" анонсировал пятый зимний трансфер

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"Монако" анонсировал пятый зимний трансфер

"Монако" анонсировал пятый зимний трансфер. Как сообщает AS, очередным новичком монегасков в ближайшее время станет форвард "Челси" Миши Батшуайи.

Вице-президент французского клуба Вадим Васильев подтвердил скорый переход 25-летнего бельгийца на правах аренды до конца этого сезона. Для завершения сделки осталось уладить небольшие формальности.

Стоит отметить, что "Монако" в зимнее трансферное окно усилился уже четырьмя игроками - НалдоФоде Балло, Вильямом Венкером и Сеском Фабрегасом.

Первую половину текущего сезона Батшуайи провёл в "Валенсии", сыграл 23 матча и забил 3 гола.

Не пропустите: "Монако" не сумел обыграть "Марсель", несмотря на присутствие в составе Головина и Фабрегаса. | http://soccernews.ru

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