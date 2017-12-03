"Монако" - "Анжер" - 1:0 (обзор)

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"Монако" - "Анжер" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Франции между "Монако" и "Анжером".

Читайте также: "Монако" одолел "Анжер" и другие результаты 16-го тура чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 16 41
2 Монако 16 32
3 Марсель 15 31
4 Лион 15 29
5 Нант 15 26
6 Ренн 16 24
7 ФК Кан 15 23
8 Монпелье 15 21
9 Амьен 16 21
10 Дижон 16 21
11 Бордо 16 20
12 Ницца 16 20
13 Сент-Этьен 15 19
14 Генгам 16 19
15 Труа 16 18
16 Страсбур 16 18
17 Лилль 16 18
18 Тулуза 16 16
19 Анжер 16 14
20 Метц 16 4
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