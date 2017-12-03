"Монако" - "Анжер" - 1:0 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Франции между "Монако" и "Анжером".
Читайте также: "Монако" одолел "Анжер" и другие результаты 16-го тура чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|41
|2
|Монако
|16
|32
|3
|Марсель
|15
|31
|4
|Лион
|15
|29
|5
|Нант
|15
|26
|6
|Ренн
|16
|24
|7
|ФК Кан
|15
|23
|8
|Монпелье
|15
|21
|9
|Амьен
|16
|21
|10
|Дижон
|16
|21
|11
|Бордо
|16
|20
|12
|Ницца
|16
|20
|13
|Сент-Этьен
|15
|19
|14
|Генгам
|16
|19
|15
|Труа
|16
|18
|16
|Страсбур
|16
|18
|17
|Лилль
|16
|18
|18
|Тулуза
|16
|16
|19
|Анжер
|16
|14
|20
|Метц
|16
|4