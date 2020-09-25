"Монако" арендовал хавбека "Бенфики" по прозвищу "Осьминог"

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"Монако" арендовал хавбека "Бенфики" по прозвищу "Осьминог"

"Монако" на своём официальном сайте объявил о переходе опорного полузащитника "Бенфики" Флорентину.

21-летний хавбек, получивший прозвище "Осьминог" за умение перекрывать много зон в центре поля, присоединился к монегаскам на правах аренды до конца сезона.

Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны "Манчестер Юнайтед", "Милана" и других менее статусных клубов.

Рыночная стоимость Флорентину оценивается в 18 миллионов евро. В прошлом сезоне игрок провёл за "Бенфику" 18 матчей и сделал 1 ассист.

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