"Монако" арендовал игрока "Атлетико"

Полузащитник "Атлетико" Желсон Мартинш перешел в "Монако", передает As.

Клуб арендуют 23-летнего хавбека до конца сезона.

"Атлетико" делает это для того, чтобы сократить зарплатную ведомость, чтобы приобрести игрока "Челси" Альваро Морату.

В нынешнем сезоне Мартинш участвовал в 8 матчах и не отметился результативными действиями.

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