"Монако" арендовал игрока "Атлетико"

Теги монакоатлетико мадриджелсон мартинштрансферы

"Монако" арендовал игрока "Атлетико"

Полузащитник "Атлетико" Желсон Мартинш перешел в "Монако", передает As.

Клуб арендуют 23-летнего хавбека до конца сезона.

"Атлетико" делает это для того, чтобы сократить зарплатную ведомость, чтобы приобрести игрока "Челси" Альваро Морату.

В нынешнем сезоне Мартинш участвовал в 8 матчах и не отметился результативными действиями.

Читайте также: "Атлетико" принял решение по Морате | http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна сумма отступных в контракте де Йонга с "Барселоной"

Стала известна сумма отступных в контракте де Йонга с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов