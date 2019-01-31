"Монако" арендовал игрока "Тоттенхэма" Нкуду до конца сезона

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"Монако" арендовал игрока "Тоттенхэма" Нкуду до конца сезона

Игрок "Тоттенхэма" Жорж-Кевин Нкуду перешел в "Монако". Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Клуб арендовал  23-летнего футболиста до конца сезона.

Нкуду перешел в "Тоттенхэм" из "Марселя" в 2016 году за 9 миллионов фунтов в 2016 году. В нынешнем сезоне от играл в 1 матче и отметился 1 ассистом.

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