"Монако" арендовал вратаря "Баварии"

Вратарь "Баварии" Александр Нюбель перешел в "Монако", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Монегаски арендовали голкипера до лета 2023 года. Впрочем, через год "Бавария" имеет право досрочно прервать договор аренды и вернуть игрока.

24-летний Нюбель перешел в "Баварию" из "Шальке" летом 2019 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне он провел четыре матча во всех турнирах и пропустил четыре гола.

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