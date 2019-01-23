"Монако" арендует нападающего "Атлетико"

Теги желсон мартиншмонакоатлетико мадридтрансферы

"Монако" арендует нападающего "Атлетико"

Игрок "Атлетико" Желсон Мартинш продолжит карьеру в другом клубе. Об этом информирует Cadena COPE.

23-летнего футболиста арендует "Монако" до концы этого сезона.

Нынешнее соглашение Мартинша с "Атлетико" истекает 30 июня 2023 года.

Игрок перешел в "Атлетико" из "Спортинга" летом 2018 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 12 матчах и забил один гол. 

Читайте также: "Атлетико" принял решение по Морате | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Челси" объявил о переходе Игуаина

Официально: "Челси" объявил о переходе Игуаина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 56
2 Наполи Наполи 20 47
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Милан Милан 20 34
5 Рома Рома 20 33
6 Лацио Лацио 20 32
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 20 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 20 8
Полная таблица

топ-5 тегов