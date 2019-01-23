"Монако" арендует нападающего "Атлетико"

Игрок "Атлетико" Желсон Мартинш продолжит карьеру в другом клубе. Об этом информирует Cadena COPE.

23-летнего футболиста арендует "Монако" до концы этого сезона.

Нынешнее соглашение Мартинша с "Атлетико" истекает 30 июня 2023 года.

Игрок перешел в "Атлетико" из "Спортинга" летом 2018 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 12 матчах и забил один гол.

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