"Монако" без Головина обыграл "Монпелье"

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"Монако" без Головина обыграл "Монпелье"Фото: твиттер "МЮ"

В 11-м туре французской Лиги 1 "Монако" одержал победу над "Монпелье".

Благодаря победе "Монако" поднялся на восьмое место. Отметим, что Александр Головин остался в запасе.

"Монако" - "Монпелье" 3:1

Голы: Фолланд, 12 - 1:0, Бен-Йеддер, 17 - 2:0, Желсон Мартинш, 61 - 3:0, Саванье (пен), 81 - 3:1

"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан (Дисаси, 46), Павлович, Кайо Энрике (Якобс, 67), Желсон Мартинш (Фофана, 75), Диоп (Жан Лукас, 67), Тчуамени, Матазо, Бен-Йеддер (Боадю, 75), Фолланд.

"Монпелье": Омлин, Сако, Эстев, Коцца (Ваи, 46), Саванье, Молле, Шотар, Леруа (Ристич, 46), Самбия (Суке, 62), Жермен (Джоаккини, 65), Мавидиди (Макуана, 65).

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