"Монако" без Головина обыграл "Монпелье"
Фото: твиттер "МЮ"
В 11-м туре французской Лиги 1 "Монако" одержал победу над "Монпелье".
Благодаря победе "Монако" поднялся на восьмое место. Отметим, что Александр Головин остался в запасе.
"Монако" - "Монпелье" 3:1
Голы: Фолланд, 12 - 1:0, Бен-Йеддер, 17 - 2:0, Желсон Мартинш, 61 - 3:0, Саванье (пен), 81 - 3:1
"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан (Дисаси, 46), Павлович, Кайо Энрике (Якобс, 67), Желсон Мартинш (Фофана, 75), Диоп (Жан Лукас, 67), Тчуамени, Матазо, Бен-Йеддер (Боадю, 75), Фолланд.
"Монпелье": Омлин, Сако, Эстев, Коцца (Ваи, 46), Саванье, Молле, Шотар, Леруа (Ристич, 46), Самбия (Суке, 62), Жермен (Джоаккини, 65), Мавидиди (Макуана, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13