"Монако" без Головина обыграл "Ренн"
"Монако" обыграл "Ренн" в матче 10-го тура Лиги 1.
В составе победителей дубль оформил Виссам Бен Йеддер.
Отметим, что полузащитник монегасков Александр Головин пропускал игру из-за удаления в предыдущем туре.
"Монако" - "Ренн" - 3:2 (1:1)
Голы: Бен Йеддер, 3 - 1:0, Мауасса, 12 - 1:1, Юну, 48 - 1:2, Слимани, 56 - 2:2, Бен Йеддер, 90+3 - 3:2.
"Монако": Леком, Глик, Агилар (Хенрикс, 65), Жемерсон (Бальде, 78), Бадиашиле, Фабрегас (Бошилья, 88), Адриэн Силва, Бакайоко, Бен Йеддер, Слимани, Жил Диаш.
"Ренн": Сален, Морель, Да Силва, Траоре (Гитан, 88), Гнаньон, Мауасса, Гренье, Юну (Гбохо, 79), Буриго, Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 79).
"Монако" занимает 14 место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. У "Ренна" такое же количество баллов и 12 позиция.
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|Команда
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|19
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|Реймс
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|4
|Анжер
|10
|16
|5
|Бордо
|10
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|6
|Лилль
|10
|15
|7
|Монпелье
|10
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|8
|Брест
|10
|14
|9
|Сент-Этьен
|10
|14
|10
|Марсель
|9
|13
|11
|Ницца
|10
|13
|12
|Ренн
|10
|12
|13
|Амьен
|10
|12
|14
|Монако
|10
|12
|15
|Тулуза
|10
|12
|16
|Метц
|10
|11
|17
|Лион
|10
|10
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|Ним
|10
|10
|19
|Страсбур
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|9
|20
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