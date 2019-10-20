"Монако" без Головина обыграл "Ренн"

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"Монако" без Головина обыграл "Ренн"

"Монако" обыграл "Ренн" в матче 10-го тура Лиги 1.

В составе победителей дубль оформил Виссам Бен Йеддер

Отметим, что полузащитник монегасков Александр Головин пропускал игру из-за удаления в предыдущем туре.

"Монако" - "Ренн" - 3:2 (1:1)

Голы: Бен Йеддер, 3 - 1:0, Мауасса, 12 - 1:1, Юну, 48 - 1:2, Слимани, 56 - 2:2, Бен Йеддер, 90+3 - 3:2.

"Монако": Леком, Глик, Агилар (Хенрикс, 65), Жемерсон (Бальде, 78), Бадиашиле, Фабрегас (Бошилья, 88), Адриэн Силва, Бакайоко, Бен Йеддер, Слимани, Жил Диаш.

"Ренн": Сален, Морель, Да Силва, Траоре (Гитан, 88), Гнаньон, Мауасса, Гренье, Юну (Гбохо, 79), Буриго, Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 79).

"Монако" занимает 14 место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. У "Ренна" такое же количество баллов и 12 позиция.

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