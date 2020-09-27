"Монако" без Головина одержал трудную победу над "Страсбуром" и другие результаты 5-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 5-го тура французской Лиги 1.
"Ним" - "Ланс" 1:1
Голы: Ганаго, 34 - 0:1, Ферхат, 87 - 1:1
"Ним": Рене, Паки (Бюрне, 67), Мелинг, Бриансон (Мигель, 90), Ландр, Бенрау (Мажуга, 67), Фомба, Кубас, Ферхат, Ру (Денкей, 66), Рипар.
"Ланс": Лека, Баде, Гради (Фортеш, 46), Медина, Силла, Дукуре, Клосс (Бура, 81), Каюзак, Какута (Перес, 81), Ганаго (Банза, 54), Сотока (Жан, 71).
"Монако" - "Страсбур" 3:2
Голы: Бен-Йеддер, 9 - 1:0, Агиляр, 45 - 2:0, Шахири, 46 - 2:1, Бен-Йеддер, 53 - 3:1, Ажорк (пен), 70 - 3:2
"Монако": Лекомт, Дисаси, Агиляр, Бадиашиле, Балло-Туре, Фабрегас (Бьянконе, 72), Тчуамени, Фофана (Диоп, 54), Фолланд, Йоветич (Матазо, 61), Бен-Йеддер (Матсима, 72).
"Страсбур": Камара, Лала, Кароль, Симакан, Джику (Прцич, 61), Белльгард (Шахири, 46), Томассон (Саади, 71), Сиссоко (Зои, 77), Митрович, Ажорк, Уорис (Лиэнар, 46).
Удаления: Тчуамени (55), Дисаси (67).
"Дижон" - "Монпелье" 2:2
Голы: Эбимбе, 8 - 1:0, Делор, 50 - 1:1, Экюэль-Манга, 60 - 2:1, Саванье (пен), 90 - 2:2
"Дижон": Гомис, Экюэль-Манга, Панзо, Чала (Музинга, 61), Шафик, Целина (Шуйар, 61), Диоп (Лотоа, 82), Балде (Марье, 73), Эбимбе (Саммаритано, 83), Ндонг, Ассале.
"Монпелье": Омлин, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Ристич (Ойонго, 83), Ферри (Молле, 65), Ле Таллек, Самбия (Мавидиди, 65), Саванье, Делор, Лаборд.
"Анжер" - "Брест" 3:2
Голы: Мунье (пен), 3 - 0:1, Тиуб, 21 - 1:1, Шарбонье, 32 - 1:2, Траоре, 78 - 2:2, Фюльжени, 80 - 3:2
"Анжер": Бернардони, Павлович, Траоре, Аит-Нури (Эбосс, 79), Бамба, Бобишон (Чо, 46), Мангани (Кулибали, 46), Фюльжени, Капель, Тиуб (Кабо, 71), Баокен (Дьони, 71).
"Брест": Ларсоннер, Эрей, Перро, Пьер-Габриэль, Дюверн, Диалло (Баттоккио, 87), Февр (Онора, 72), Белькебла (Ласн, 88), Мунье, Шарбонье (Кардона, 71), Ле Дуарон (Филиппото, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13