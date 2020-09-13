"Монако" без Головина одержал вторую победу в сезоне

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"Монако" без Головина одержал вторую победу в сезоне

В 3-м туре чемпионата Франции "Монако" на своем поле обыграл "Нант" со счетом 2:1. Победу монегаскам принесли голы Софиана Диопа и Виллема Жеббеля. В составе гостей отличился Людовик Блас. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил матч из-за травмы.

"Монако" одержал вторую победу в сезоне и вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" остался на 10-й позиции.

"Монако" – "Нант" - 2:1 (1:0)
Голы: Диоп, 5 - 1:0, Блас, 61 - 1:1, Жеббель, 65 - 2:1

"Монако": Маецки, Дисаси, Бадиашиле, Агиляр, Балло-Туре, Тчуамени, Фабрегас, Желсон Мартинш (Жеббель, 62), Диоп, Бен-Йеддер, Фолланд (Оньекуру, 62).

"Нант": Лафон, Паллуа, Аппиа, Траоре, Жиротто, Чиривелья, Туре (Менди, 61), Бамба (Эмон, 73), Блас, Саймон, Коло-Муани.

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