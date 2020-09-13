"Монако" без Головина одержал вторую победу в сезоне
В 3-м туре чемпионата Франции "Монако" на своем поле обыграл "Нант" со счетом 2:1. Победу монегаскам принесли голы Софиана Диопа и Виллема Жеббеля. В составе гостей отличился Людовик Блас. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил матч из-за травмы.
"Монако" одержал вторую победу в сезоне и вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" остался на 10-й позиции.
"Монако" – "Нант" - 2:1 (1:0)
Голы: Диоп, 5 - 1:0, Блас, 61 - 1:1, Жеббель, 65 - 2:1
"Монако": Маецки, Дисаси, Бадиашиле, Агиляр, Балло-Туре, Тчуамени, Фабрегас, Желсон Мартинш (Жеббель, 62), Диоп, Бен-Йеддер, Фолланд (Оньекуру, 62).
"Нант": Лафон, Паллуа, Аппиа, Траоре, Жиротто, Чиривелья, Туре (Менди, 61), Бамба (Эмон, 73), Блас, Саймон, Коло-Муани.
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13