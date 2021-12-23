"Монако" без Головина победил "Ренн"
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле обыграл "Ренн" со счетом 2:1.
Победу монегаскам принесли голы Виссама Бен-Йеддера и Кевина Фолланда. В составе гостей отличился Мартен Терье.
"Монако", набрав 29 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ренн" с 31 очком остался на 4-й позиции.
"Монако" – "Ренн" - 2:1 (1:1)
Голы: Терье, 16 - 0:1, Бен-Йеддер, 35 (с пенальти) - 1:1, Фолланд, 72 - 2:1
"Монако": Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике (Желсон Мартинш, 71), Тчуамени, Диоп, Матазо (Бадиашиле, 89), Якобс, Бен-Йеддер (Боадю, 81), Фолланд (Жан Лукас, 90).
"Ренн": Гомис, Траоре, Омари, Баде, Трюффер, Мартен (Гирасси, 76), Те, Маер (Сантамария, 62), Бурижо, Лаборд, Терье (Сулемана, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13