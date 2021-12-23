"Монако" без Головина победил "Ренн"

Теги монакоренн

"Монако" без Головина победил "Ренн"

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле обыграл "Ренн" со счетом 2:1.

Победу монегаскам принесли голы Виссама Бен-Йеддера и Кевина Фолланда. В составе гостей отличился Мартен Терье.

"Монако", набрав 29 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ренн" с 31 очком остался на 4-й позиции.

"Монако" – "Ренн" - 2:1 (1:1)
Голы: Терье, 16 - 0:1, Бен-Йеддер, 35 (с пенальти) - 1:1, Фолланд, 72 - 2:1

"Монако": Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике (Желсон Мартинш, 71), Тчуамени, Диоп, Матазо (Бадиашиле, 89), Якобс, Бен-Йеддер (Боадю, 81), Фолланд (Жан Лукас, 90).

"Ренн": Гомис, Траоре, Омари, Баде, Трюффер, Мартен (Гирасси, 76), Те, Маер (Сантамария, 62), Бурижо, Лаборд, Терье (Сулемана, 76).

Не пропустите: ПСЖ едва не проиграл аутсайдеру Лиги 1. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 22 декабря

Главные новости дня: 22 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов