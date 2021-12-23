"Монако" без Головина победил "Ренн"

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле обыграл "Ренн" со счетом 2:1.

Победу монегаскам принесли голы Виссама Бен-Йеддера и Кевина Фолланда. В составе гостей отличился Мартен Терье.

"Монако", набрав 29 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ренн" с 31 очком остался на 4-й позиции.

"Монако" – "Ренн" - 2:1 (1:1)

Голы: Терье, 16 - 0:1, Бен-Йеддер, 35 (с пенальти) - 1:1, Фолланд, 72 - 2:1

"Монако": Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике (Желсон Мартинш, 71), Тчуамени, Диоп, Матазо (Бадиашиле, 89), Якобс, Бен-Йеддер (Боадю, 81), Фолланд (Жан Лукас, 90).

"Ренн": Гомис, Траоре, Омари, Баде, Трюффер, Мартен (Гирасси, 76), Те, Маер (Сантамария, 62), Бурижо, Лаборд, Терье (Сулемана, 76).

Не пропустите: ПСЖ едва не проиграл аутсайдеру Лиги 1. | http://soccernews.ru