"Монако" без Головина едва не проиграл "Лорьяну"

Теги монаколорьяналександр головин

"Монако" без Головина едва не проиграл "Лорьяну"Завершился очередной матч 25 тура французской Лиги 1. "Монако" на своем поле принимал "Лорьян". Аутсайдер встречи смог прервать впечатляющую серию "монегасков" из 8 побед подряд. Стоит отметить ,что хозяева могли и проиграть. Лишь в концовке матча Бен-Йеддер смог сравнять счет. Итог игры - ничья 2:2. Напомним, полузащитник Александр Головин не смог выйти сегодня на поле из-за дискомфорта в бедре. Хозяева остались на 4 строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков. Гости расположился на 17 месте, имея в активе 23 баллов.

"Монако" - "Лорьян" 2:2 (0:1)

Голы: Моффи, 7 (пенальти) - 0:1, Бен-Йеддер, 48 (пенальти) - 1:1, Моффи, 62 - 1:2, Бен-Йеддер, 90+3 2:2

"Монако": Лекомт, Кайо Энрике (Пеллегри, 80), Сидибе (Балло-Туре, 67), Марипан, Бадиашиле, Диатта (Йоветич, 46), Фофана, Диоп (Агиляр, 67), Тчуамени (Фабрегас, 58), Бен-Йеддер, Фолланд.

"Лорьян": Дрейер, Морель, Лапорт, Эрго, Мендес (Амель, 84), Абержель (Лемуан, 71), Монкондюи (Чалоба, 71), Висса (Буагар, 78), Ле Фе (Делаплас, 78), Гравийон, Моффи.

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