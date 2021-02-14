"Монако" без Головина едва не проиграл "Лорьяну"
Завершился очередной матч 25 тура французской Лиги 1. "Монако" на своем поле принимал "Лорьян". Аутсайдер встречи смог прервать впечатляющую серию "монегасков" из 8 побед подряд. Стоит отметить ,что хозяева могли и проиграть. Лишь в концовке матча Бен-Йеддер смог сравнять счет. Итог игры - ничья 2:2. Напомним, полузащитник Александр Головин не смог выйти сегодня на поле из-за дискомфорта в бедре. Хозяева остались на 4 строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков. Гости расположился на 17 месте, имея в активе 23 баллов.
"Монако" - "Лорьян" 2:2 (0:1)
Голы: Моффи, 7 (пенальти) - 0:1, Бен-Йеддер, 48 (пенальти) - 1:1, Моффи, 62 - 1:2, Бен-Йеддер, 90+3 2:2
"Монако": Лекомт, Кайо Энрике (Пеллегри, 80), Сидибе (Балло-Туре, 67), Марипан, Бадиашиле, Диатта (Йоветич, 46), Фофана, Диоп (Агиляр, 67), Тчуамени (Фабрегас, 58), Бен-Йеддер, Фолланд.
"Лорьян": Дрейер, Морель, Лапорт, Эрго, Мендес (Амель, 84), Абержель (Лемуан, 71), Монкондюи (Чалоба, 71), Висса (Буагар, 78), Ле Фе (Делаплас, 78), Гравийон, Моффи.
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