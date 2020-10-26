"Монако" без Головина проиграло "Лиону" в матче Лиги 1

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"Монако" без Головина проиграло "Лиону" в матче Лиги 1

"Лион" в домашнем матче 8-го тура чемпионата Франции обыграл "Монако".

Отметим, российский игрок "Монако" Александр Головин из-за травмы не участвовал во встрече.

"Лион" - "Монако" - 4:1 (4:0)

Голы: Депай, 12 - 1:0, Токо-Экамби, 34 - 2:0, Ауар, 41 (с пенальти) - 3:0, Токо-Экамби, 44 - 4:0, Бен Йеддер, 48 (с пенальти) - 4:1.

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Дюбуа (Де Шильо, 81), Диоманде, Тиагу Мендес, Ауар (Какере, 57), Лукас Пакета (Дембеле, 64), Депай, Корне (Бард, 81), Токо-Экамби, Кадевере (Гимарайнс, 81).

"Монако": Леком, Сидибе (Матсима, 46), Агилар, Бадиашиле, Дисаси, Флорентину (Фабрегас, 46), Тшуамени (Диоп, 78), Фофана, Йоветич (Кайю Энрике, 46), Бен Йеддер, Мартинш (Фолланд, 78).

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