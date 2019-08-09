"Монако" без Головина разгромно проиграл "Лиону" в стартовом матче Лиги 1

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"Монако" без Головина разгромно проиграл "Лиону" в стартовом матче Лиги 1

В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" потерпел крупное поражение от "Лиона". Победу лионцам принесли голы Муссы Дембеле и Мемфиса Депая. 

Стоит отметить, что монегаски с 30-й минуты играли вдесятером из-за удаления Сеска Фабрегаса. Российский хавбек "Монако" Александр Головин пропустил матч из-за дисквалификации.

"Монако" – "Лион" - 0:3 (0:2)
Голы: Дембеле, 5 - 0:1, Депай, 36 - 0:2, Тузар, 80 - 0:3

"Монако": Лекомт, Жемерсон, Хенрихс (Траоре, 74), Глик, Балло-Туре, Желсон Мартинш, Фабрегас, Панзо, Рони Лопеш, Агиляр, Фостер (Бошилья, 46).

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Коне, Андерсен, Тиаго Мендес, Ауар (Жан Лукас, 77), Тузар, Траоре, Дембеле, Депай.

Удаление: Фабрегас (30).

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